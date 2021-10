Le Bourget : tentative de suicide sur le site H&M menacé de fermeture

Un délégué syndical du site H&M Logistics GBC France du Bourget, en Seine-Saint-Denis, a tenté de se suicider, ce mardi, d'après les informations de France Bleu Paris. Il s'agit d'un salarié âgé de 38 ans, employé du groupe depuis plus de 15 ans, qui a tenté de s'immoler après une réunion de négociation avec la direction du site. Il participait à la réunion avant de la quitter pour sortir et s'asperger d'essence devant une trentaine de collègues mobilisés sur le piquet de grève. Il est hospitalisé à l'hôpital Avicennes de Bobigny, blessé aux yeux par les projections d'essence.

"Il s'est aspergé d'essence avec un jerricane", confirme Jean-Baptiste Borsali, le maire du Bourget, qui s'est rendu sur place en fin de matinée. "Grâce au sang-froid de ses collègues qui l'ont plaqué au sol, il n'a pas pu aller au bout de son geste."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On craignait un drame humain"

Au mois d'octobre, une grande partie des 153 salariés de ce site du géant de l'habillement ont démarré une grève illimitée pour dénoncer la fermeture surprise du site, annoncée au printemps dernier. "On craignait un drame humain", regrette encore Jean-Baptiste Borsali. "Nous avons reçu une nouvelle fois la direction du site il y a une dizaine de jours et nous les avons prévenu que le climat social était très tendu, que la mobilisation allait se durcir mais il n'y a pas eu un pas de la direction d'H&M pour prendre en compte la détresse de ces gens. Il y a un manque total de considération pour les salariés et les responsables politiques que nous sommes."