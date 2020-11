Le Bouscat : quatre adolescents en garde à vue après les menaces de mort inscrites devant deux collèges

Quatre adolescents âgés de 13 et 14 ans ont été identifiés ce jeudi par les services de l'identité judiciaire et les policiers de la DDSP. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine des tags menaçants inscrits devant le collège Sainte Anne, et dans le collège Jean Moulin. Il était noté "Vous êtes tous morts". Le parquet de Bordeaux a ouvert deux enquêtes, dont une pour apologie du terrorisme. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le parquet annonce que l'audition des adolescents est toujours en cours et qu'ils ne contestent pas les faits.

à lire aussi Le Bouscat : des menaces de mort peintes sur la façade du collège privé Sainte-Anne