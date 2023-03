Le braquage du casino de Cayeux-sur-Mer, en 2016, enfin devant la justice

C'est un procès que parties civiles et accusés auront attendus pendant de longues années. Celui du braquage du casino de Cayeux-sur-Mer en septembre 2016 : cinq hommes et une femme sont jugés à partir de ce jeudi devant la cour d'assises de la Somme. Les malfaiteurs, lourdement armés, avaient séquestré une partie du personne et mis la main avaient réussi à mettre la main sur plus de 50 mille euros.

Dans la nuit du 19 septembre 2016, peu après deux heures du matin, alors que le personnel s'apprête à quitter l'établissement, quatre hommes pénètrent dans le casino. Armés de trois fusils et d'une arme de poing, ils forcent les salariés à vider leurs poches, donner leurs clefs de voiture et les téléphones portables.

Machines à sous et tiroirs-caisses vidés

Tandis que certains sont contraints de s'allonger sur le sol, d'autres doivent ouvrir les machines à sous. Une quarantaine sont vidées. La caisse du bar-restaurant est également emportée, tout comme le contenu du coffre-fort. Seul le distributeur de billets leur résiste. La gérante du casino chiffrera le préjudice à plus de 50 000 euros. Certains salariés reçoivent des coups de pied, des baffes. Avant de partir, les braqueurs enferment le personnel dans la cave et prennent la fuite en volant une voiture, véhicule qui sera retrouvé incendié à 15 kilomètres de là. La gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme arrive finalement sur place peu avant 4 heures du matin.

Les investigations des gendarmes les conduisent sur la piste d'une famille de la communauté des gens du voyage. Lors du braquage, en dépit de tentatives d'aiguiller sur de mauvaises pistes (notamment avec l'emploi d'Allahu akbar"), les malfaiteurs laissent filer des expressions, comme "s'mort". Rapidement identifiés, les quatre suspects sont interpellés et finissent par reconnaitre les faits. Ils mettent en cause un des salariés du casino, qualifié même de tête pensante de l'opération. Lui assure de son côté avoir eu peur de représailles sur ses proches. La cinquième accusée n'est autre que sa compagne, soeur d'un des suspects membres du commando, qui les a conduit au casino le soir des faits.

Six ans après, l'heure du procès

Ce procès, sur six jours d'audience, intervient plus de six ans après les faits. Tous les accusés comparaissent libres, après une période de détention provisoire pour certains. "L'enjeu pour ceux qui ont déjà été détenus dans le cadre de la détention provisoire, c'est d'éviter de retourner en détention et d'obtenir de la Cour une décision qui les place dans une peine qui leur permet un aménagement de peine", souhaite l'avocat de deux des prévenus, Maître Stéphane Daquo. "Pour les miens, en tous les cas, ce sont des gens qui n'avaient pas de passé judiciaire qui se sont retrouvés dans cette affaire, entraînés par un phénomène de groupe. Il n'y a pas forcément de leader. Très vite, lorsque vous vous faites attraper, vous vous rendez compte de la gravité des faits. C'est un profond regret qui les anime."

Un procès attendu également par les parties civiles, en particulier les salariés du casino. **"**Mon client a eu le temps de se remettre de ce traumatisme parce qu'un braquage, c'est toujours violent" indique de son côté Maître Marc Blondet, avocat d'un des employés. "Quand on est sur son lieu de travail, c'est assez traumatisant. Il l'a été durablement. Maintenant, six ans après, et heureusement pour lui, il va mieux et il attend sereinement cette échéance judiciaire. Il a été patient comme nous tous. C'est toujours trop long pour les victimes et ce n'est pas trop tard, mais c'est effectivement incroyablement long." Durant six jours, la Cour va donc devoir déterminer les responsabilités de chaque accusé. Le verdict est attendu le jeudi 30 mars.