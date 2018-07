Amiens, France

Quatre hommes originaires de la région parisienne sont jugés ce vendredi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Amiens. Âgés de 25 à 36 ans, ils sont soupçonnés d'avoir braqué l'hypermarché Leclerc de Rivery le 25 avril dernier. Les voleurs s'étaient fait remettre le coffre-fort sous la menace d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène. Ils avaient pris la fuite à bord de plusieurs véhicules avec 120 000 euros en poche.

Trois mois d'enquête et des centaines d'heures de vidéos visionnées

L'une des voitures utilisées pour la fuite, volée et portant de fausses plaques est abandonnée sur Amiens. Les malfrats aspergent l'intérieur à l'aide d'un extincteur pour effacer leurs empreintes. Mais ce véhicule volé en région parisienne sera le point de départ de l'enquête. Un travail de fourmi : la police va d'abord identifier ce véhicule sur les images de vidéosurveillance de l'hypermarché. A partir de là et pendant près de 3 mois, ils vont recenser les images enregistrées sur les deux axes menant à Paris depuis Amiens, à savoir l'autoroute A1 et la route nationale. Ce sont des centaines d'heures de vidéos qui ont été récupérées et visionnées détaille Eric Bauer, l'adjoint au chef de la sûreté départementale dans la Somme pour qui une fois les auteurs identifiés, "il n'y avait plus qu'à tirer le fil".

Les quatre individus interpellés en région parisienne

Quatre individus ont été interpellés ce lundi 2 juillet à Meaux, Taverny et Montreuil en région parisienne. Trois d'entre eux reconnaissent avoir participé au braquage, le dernier est en revanche mis hors de cause. Le quatrième auteur est identifié 2 jours plus tard et arrêté à Narbonne où il passe ses vacances. Tous les quatre sont connus de la justice : 3 d'entre eux ont déjà été condamnés par la cour d'assises pour vol avec arme. Quant au butin de 120 000 euros, il a en grande partie été dilapidé dans l'achat de voitures ou de séjours à l'étranger précise le procureur d'Amiens, Alexandre de Bosschère.

Jusqu'à 20 ans de prison

Poursuivis pour vol aggravé, association de malfaiteurs, port d'arme en réunion, séquestration en bande organisée et recel de vol : les quatre hommes doivent être jugés ce vendredi en comparution immédiate. Ils encourent chacun 20 ans d'emprisonnement.