Le braqueur d'un bureau de tabac à Sarlat a déjà été condamné pour avoir braqué une pizzeria

L'arme était factice, le braqueur, cocaïnomane et très perturbé. On en sait plus sur l'homme qui a braqué un tabac-presse à l'entrée de la ville de Sarlat mercredi après-midi, repartant avec 70 euros en billets et huit paquets de cigarettes. Il avait été interpellé jeudi, les gendarmes l'ont reconnu dans la rue d'après les images de vidéosurveillance de la boutique.

Dès son placement en garde à vue, l'homme explique aux gendarmes qu'il n'avait plus d'argent pour payer sa dose de cocaïne. Les enquêteurs se rendent vite compte que l'arme qu'il a utilisé est une fausse, achetée en ville dans un magasin. C'est un habitant de Sarlat, âgé de 50 ans, qui est sous curatelle pour des problèmes psychiatriques. Il vit en Dordogne depuis cinq ou six ans, mais il est natif de Vendée et a vécu dans plusieurs villes de France.

Il a déjà été condamné pour le braquage d'une pizzeria

Surtout, les gendarmes découvrent que l'homme a déjà été condamné par la justice pour un autre braquage. C'était en 2013, à Toulouse, il avait alors demandé la caisse au gérant d'une pizzeria. Il avait été condamné à quatre ans de prison mais depuis sa sortie, il n'avait plus fait parler de lui.

La gérante du bar-tabac sarladais en tout cas, a fait preuve d'une maîtrise remarquable. Elle ne lui a même pas donné toute la caisse, qui était bien remplie, mais seulement quelques billets. Le quinquagénaire sera jugé lundi au tribunal de Bergerac, dans le cadre d'une comparution immédiate.