Le braqueur de quatre supermarchés en Dordogne l'été dernier est mort en prison

Il avait terrorisé les vendeurs des supermarchés. Selon la police, le braqueur de quatre magasins en août 2022 est mort à la prison Beleyme de Périgueux dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août. Il avait été interpellé et était en détention provisoire dans l'attente de son procès. On ne connaît pas encore les causes de son décès.

ⓘ Publicité

L'homme d'une cinquantaine d'année avait braqué en moins d'une semaine l'Intermarché et le Grand Frais et le Lidl à Chancelade, et le Spar cours Fénelon à Périgueux. Son butin total était de près de 4 600 euros. Le plus gros au Spar de Périgueux où il était reparti avec 2600 euros.

Un mode opératoire

Mais le braqueur réussi plusieurs fois à s'enfuir. La police se doute qu'il s'agit du même individu. Il a la même allure, avec des lunettes de soleil sur le nez, un bob sur la tête et un masque en tissu en bas de son visage. Il menace les employés des magasins avec un pistolet, mais on ne sait pas s'il s'agissait d'un vrai.

Il est finalement interpellé dans la nuit du 29 au 30 août par les hommes de la BAC de Périgueux. Il est repéré cours Tourny par la voiture dans laquelle il se trouve : une Dacia Sandero grise qu'il a volée lors de son premier braquage à l'Intermarché.

Autopsie

L'homme était depuis en détention provisoire. Il attendait d'être jugé. Il est mort en prison mais on ne connait pas encore les causes de son décès. Une autopsie va être réalisée** ce lundi 28 août.