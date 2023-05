Le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd transféré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe

Le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd a été transféré dans l'Orne, au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Une information révélée par nos confrères du journal Ouest-France , confirmée par France Bleu Normandie. Redoine Faïd est âgé de 50 ans. Surnommé "le roi de la belle", il doit être jugé en septembre prochain pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, en 2018.

ⓘ Publicité

"Il n'y avait pas de raison objective de le transférer une nouvelle fois" - L'avocate de Redoine Faïd

Redoine Faïd est arrivé mercredi matin et a été placé, en tant que détenu particulièrement surveillé, à l'isolement. Il était jusqu'à présent détenu à Fleury-Mérogis en région parisienne, non loin de sa famille et de son avocate. Maître Marie Violleau n'explique pas ce transfert soudain : "Redoine Faïd est en permanence entouré de surveillants qui sont formés pour gérer des profils particulièrement dangereux. Redoine Faïd ne croise jamais personne, ne voit pas sa famille ailleurs que derrière une vitre. Il y a très peu de risques d'évasion. Il est soumis à un régime qui est fait sur mesure. C'est une réponse humiliante plus qu'intelligente*.** Il faut tout recommencer. Il faut reprendre ses marques. Il faut recommencer à gagner la confiance de l'administration pénitentiaire, du centre de détention auquel on vient d'arriver. C'est très compliqué de se dire qu'en France, on peut traiter un homme de cette manière-là. C'est compliqué pour l'avocate que je suis, mais c'est aussi compliqué pour la citoyenne que je suis".*

"Pas d'inquiétude, pour le moment"

"Ce transfert ne génère, pour le moment, pas plus d'inquiétude" relate Kevin Gripon, secrétaire local Force ouvrière pénitentiaire Condé-sur-Sarthe, joint par France Bleu Normandie. "Notre établissement a été conçu pour recevoir ce genre de public, il sera pris en charge comme n'importe quelle autre détenu" poursuit Kévin Gripon.

Le détenu avait déjà quitté en 2022 la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, pour Fleury-Mérogis.