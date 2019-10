Le braqueur Redoine Faïd raconte sa détention: "une vie de paria" à l'isolement carcéral

Vendin-le-Vieil, France

Le malfaiteur âgé de 47 ans s'est confié au Journal du dimanche. Il raconte son quotidien derrière une "vitre de plexiglas", au parloir de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de France. Il est à l'isolement depuis son arrestation en octobre 2018 après une spectaculaire évasion et trois mois de cavale.

A l'isolement, "on est emmuré vivant", décrit le braqueur au JDD. "On ne voit personne. On ne touche personne, au sens propre et au figuré. C'est l'exclusion totale : une vie de paria, de rebut de la société", "on survit hors du temps".

Se défendant d'être une "victime", il affirme que "certains" surveillants "refusent les promenades ou le sport" quand d'autres le "mettent excessivement à poil" pour le fouiller et "regardent à plusieurs (ses) parties intimes", décrit aussi les "menottes à chaque déplacement".

Redoine Faïd doit être rejugé en 2020 pour le braquage d'un fourgon blindé.

Son avocate, Yasmina Belmokhtar précise qu'elle saisira prochainement le tribunal administratif de Lille pour contester ses conditions de détention.