Le braqueur solitaire de l'ouest de l'Hérault interpellé par les gendarmes

Béziers, France

C'est ce qui s'appelle une affaire rondement menée. Les gendarmes de la compagnie de Béziers auront mis seulement quelques heures pour localiser l'auteur présumé d'une série de vols à main armée dans l'ouest de l'Hérault en début de semaine. Ce motard solitaire, âgé de 53 ans et résidant à Béziers, est suspecté d'avoir braqué lundi et mardi deux stations-services à Lignan-sur-Orb et Colombiers, ainsi que le bureau de tabac de Montady.

D'après nos informations cet homme, connu de la justice, serait aussi suspecté d'avoir agressé et braqué une prostituée à Béziers mardi, peu de temps après son braquage à Montady.

L'homme casqué menaçait ses victimes avec un pistolet d'alarme

L'homme, endetté, a été interpellé mardi en fin de journée dans l'agglomération de Béziers Le suspect se déplaçait avec un scooter de grosse cylindrée afin d'être plus rapide et plus discret.

La plaque d'immatriculation de son deux-roues (non volé) était partiellement dissimulée, d’après nos informations. Cet élément a permis de l'identifier très rapidement. Les caméras de vidéosurveillance installées aux entrées de Montady ont par ailleurs été utiles.

Depuis le début de l'été, plusieurs braquages se sont également produit dans le secteur et dans l'Aude. Son implication ne serait pas avérée.

Le suspect a été déféré ce vendredi matin au parquet. Il devait être jugé dans la foulée par le tribunal correctionnel de Béziers, mais l’affaire a été reportée, l’audience étant trop chargée ce vendredi.