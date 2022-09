Le Breil-sur-Mérize : des parents découvrent une larve dans des couches Pampers neuves

Un couple du Breil-sur-Mérize (Sarthe) a eu la mauvaise surprise de trouver une larve dans un paquet de couches Pampers. Choqués, ils ont déposé une main courante à la gendarmerie et souhaitent alerter les parents et clients de la marque. De son côté, Pampers assure prendre ce cas "très au sérieux".

En voulant changer leur fils, âgé de 9 mois, Christopher Elisé et sa femme sont tombés des nues : entre deux couches de la marque Pampers, le couple qui réside au Breil-sur-Mérize, en Sarthe, a découvert une larve mercredi. "Elle faisait environ un centimètre. Ma femme a eu le réflexe de prendre une photo parce que cela l'a un peu choqué et elle a jeté le paquet par la fenêtre. L'insecte était là depuis un moment puisque les couches étaient marquées avec la forme du vers. C'était franchement désagréable". Quelques jours plus tôt, ils avaient déjà trouvé un autre vers dans le sac à langer de leur enfant, sans en comprendre l'origine.

Le lendemain (jeudi 22 septembre), Christopher Elisé se rend à la gendarmerie pour déposer une main courante. Il va ensuite prévenir le Carrefour Market de Connerré où il a acheté le paquet fin août. Il contacte également le service consommateur de Pampers qui le rappelle deux heures plus tard. Sollicitée par France Bleu Maine, le fabricant de couches affirme prendre ce cas "très au sérieux" et comprendre "l'inquiétude qu'a pu susciter cet incident". Il annonce vendredi soir lancer immédiatement une enquête pour déterminer les causes possibles à chacune des étapes de la fabrication, du stockage, et de l'utilisation du produit.

Les couches étaient conditionnées dans un emballage plastique en bon état selon le couple - Christopher Elisé

Le fabricant de couches n'explique pas pour autant la présence de cette larve. Pampers assure réaliser "des contrôles antiparasitaires" et inspecter chaque couche avec un système de caméras. Pour la marque, le processus de production "rend peu probable tout infestation". Une réponse qui ne convainc pas Christopher Elisé car selon lui "l'emballage plastique et le carton étaient en bon état. En tout cas, c'est anormal de trouver des insectes dans un produit hygiénique pour enfant". Par ailleurs, les responsables du Carrefour Market de Connerré n'ont pas répondu aux sollicitations de France Bleu Maine.

Un cas similaire en mai dernier

Au printemps, Pampers avait déjà été confronté à un cas similaire. Une famille de Naintré, dans la Vienne, avait donné l'alerte après avoir découvert des vers sur plusieurs couches d'un même paquet Pampers. La mère avait porté plainte le 12 mai. Aujourd'hui, la marque, propriété du groupe Procter and Gamble explique que "l'enquête approfondie [...] a confirmé que l'ensemble de nos procédures de fabrication fonctionnaient". Le fabricant précise également que l'expert indépendant a conclu que "les insectes ne représentaient absolument aucun risque pour la santé".

Pampers invite les parents qui se poseraient des questions à contacter le service consommateur au 0.800.94.51.30.