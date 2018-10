Le Breuil-Bernard, France

Un accident spectaculaire s'est produit ce mercredi après-midi au Breuil-Bernard, près de Moncoutant dans les Deux-Sèvres. Un camion transportant des gravats s'est encastré dans la maison d'un couple de retraités au lieu-dit La Gouffrie.

Le coin de la maison a été emporté

"Le coin de la maison a été emporté, toute la cuisine il ne reste plus rien. Le débarras à côté c'est la même chose", raconte Emmanuelle Herbreteau, maire du Breuil-Bernard. Heureusement, à ce moment-là "le monsieur était dehors en train de tailler ses haies et sa femme était sortie", poursuit l'élue. Tous les deux sont choqués et ont été relogés.

L'accident s'est produit au lieu-dit La Gouffrie, au Breuil-Bernard - Emmanuelle Herbreteau

Le conducteur du camion est lui légèrement blessé. Il a été transporté au CHNDS. Une quinzaine de foyers étaient privés d'électricité ce mercredi soir car un poteau a été endommagé.

L'enquête devra déterminer les raisons de cet accident.