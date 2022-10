Le Britannique soupçonné d'avoir renversé deux gendarmes en Creuse remis aux autorités françaises

Les autorités belges ont remis à la France l'escroc britannique, soupçonné de tentative de meurtre sur deux gendarmes en Creuse. Le 25 août, les militaires contrôlaient son élevage de chiens à Vidaillat, lorsqu'il les a percuté avec sa voiture avant de prendre la fuite. L'homme âgé de 51 ans, a finalement été arrêté en Belgique le 2 septembre dans le secteur de Gand, sur une autoroute grâce à un lecteur automatisé de plaque d'immatriculation. Il sera présenté ce jeudi 20 octobre à un juge d'instruction à Limoges.

Condamné à la perpétuité puis libéré

Le Britannique a été condamné à la perpétuité en 2005 au Royaume-Uni pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il soutiré plus d'un million de livres en se faisant notamment passer pour un espion du MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Mais il a été libéré en 2009, après invalidation de sa condamnation pour enlèvement par une cour d'appel. Robert Hendy-Freegard est le "héros" du documentaire "The Puppetmaster : leçons de manipulation" et du film "Rogue Agent" tous deux diffusés sur la plateforme Netflix.