Le "bruit d'explosion" entendu en Île-de-France causé par un avion qui a franchi le mur du son

Le bruit d'explosion entendu à Paris et en Île-de-France a été causé par un Rafale qui a franchi le mur du son

La rumeur s'est propagée à toute vitesse sur les réseaux sociaux. Peu avant midi, une grande partie des habitants d'Île-de-France a entendu et ressenti un important "bruit d'explosion". La préfecture de police de la ville de Paris a confirmé qu'il s'agissait d'un avion de chasse ayant franchi le mur du son dans le cadre d'une intervention d'urgence.

D'après les informations de France Bleu Paris, l'armée de l'air a été s'est mise en alerte après qu'un aéronef, de type indéterminé, a perdu le contact radio. D'après le Sirpa (service d'informations des armées), un Rafale a donc décollé de la base aérienne BA 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) pour un intervention d'urgence. Il a été autorisé à franchir le mur son, qu'il a passé à 11h52 au-dessus de l'est parisien. La très forte détonation aux quatre coins de la ville et dans toute l'agglomération. On ne connaît pas encore le type, ni l'origine de l'aéronef qui a déclenché cette intervention d'urgence.

Le bruit a également été entendu par les joueurs qui s'affrontent actuellement dans le tournoi de Roland-Garros à Paris.