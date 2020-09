Le bureau de police nationale de Frontignan rouvre ses portes

La ville de Frontignan (Hérault) disposera à nouveau d'un bureau de police nationale à partir de lundi 28 septembre. Cet été, il était régulièrement fermé faute d'effectifs suffisants.

Le maire socialiste Michel Arrouy a accepté temporairement de mettre un policier municipal à disposition car l'état n'était plus en capacité de maintenir le bureau ouvert. Une solution de fortune qui ne peut pas s'éterniser. A partir de lundi, deux policiers nationaux seront affectés au bureau de police qui va donc pouvoir rouvrir normalement.

Michel Arrouy estime que sa ville et ses habitants méritent mieux. Il demande des effectifs de police nationale supplémentaires pour la 6ème ville du département qui compte 23 000 habitants.

rontignan a fait de gros efforts en matière de sécurité. Il faut maintenant que l'état assure ses responsabilités. En 2005 Frontignan avait 14 policiers nationaux, en 2018 ils n'étaient plus que 9 et donc seulement 2 aujourd'hui. Selon le commissaire du secteur il en faudrait 18. On est loin du compte, Michel Arrouy maire de Frontignan