Le bureau de poste de Pourrain braqué, les malfaiteurs en fuite

Quatre hommes ont braqué le bureau de poste de Pourrain, ce vendredi matin vers 7 heures. Les malfaiteurs sont repartis avec 1500 euros. La gendarmerie lance un appel à témoin.

Çela s'est passé ce vendredi matin peu avant 7h, à l'heure de la prise de poste. Quatre hommes cagoulés et armés ont contraint une postière intérimaire, sur le parking, à frapper aux portes du bureau de poste, qui fait aussi banque postale. Un employé a ouvert, et les malfaiteurs sont entrés.

Les quatre individus se sont fait ouvrir le coffre. Leur butin est estimé à 1500 euros. Les malfaiteurs ont aussi demandé la clé d'une camionnette de la Poste. Ils sont repartis avec une Citroën Nemo.

"Tout cela s'est passé en à peine 10 minutes. Le personnel de la Poste est sous le choc et bénéficie d'un suivi psychologique. On se dit que dans un village rural comme le nôtre, tranquille et paisible, on n'est pas à l'abri de ce genre d'actes violents"

— Roger Prignot, maire de Pourrain