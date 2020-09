Le bureau de Poste quartier Pissevin à Nîmes fermé après un incendie

Plusieurs voitures ont brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier sur le parking de la place Debussy à Nîmes, quartier Pissevin. Et les flammes ont touché le bureau de Poste. L'incendie ayant "sérieusement endommagé le service informatique", le bureau est fermé jusqu'à nouvel ordre. "Un diagnostic du bâtiment doit être réalisé, afin de vérifier l’état de la structure et pouvoir garantir la sécurité des clients et des équipes.", explique la direction de La Poste.

En attendant, La Poste de Nîmes Valdegour, située 4 Place Pierre de Fermat, voit ses horaires considérablement élargis à compter du mercredi 23 septembre. Elle accueillera en effet les clients

- Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le Jeudi de 9h à 11h45 et de 14h15 à 17h, le Samedi de 9h à 12h

Les clients de Nîmes-Debussy pourront récupérer leurs plis ou colis recommandés à La Poste de Nîmes Cadereau, située 6 rue de Verdun et ouverte :

- Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h à 18h, le Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

Un accueil téléphonique est par ailleurs assuré via le 3631 (appel gratuit depuis un poste fixe) pour les questions relatives au courrier et au colis et le 3639 (0,15€ TTC/min + surcoût éventuel selon opérateur) pour les questions relatives aux comptes bancaires.