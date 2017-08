Le Burger King d'Annemasse victime d'un braquage

Braquage au Burger King d’Annemasse dans la nuit de dimanche à lundi après la fermeture.

Ce lundi vers 1h du matin, un homme, le visage dissimulé et un pistolet à la main, entre dans le Burger King d’Annemasse par une porte de service restée ouverte.

Le fast food est fermé, il n'y a plus de client mais il reste du personnel.

Le braqueur menace le manager du restaurant et repart avec une partie de la caisse, près de 3000 euros.

Il s'agissait en fait d'une arme factice, puisqu'un bout de pistolet en plastique est retrouvé sur place.

Les policiers alertés par une employée arrivent rapidement, et voit une voiture prendre la fuite.

Le véhicule fait une sortie de route. Le conducteur, un habitant d'Annemasse 28 ans, est interpellé, il reconnait les faits. Dans la voiture les policiers découvrent d’autres morceaux du pistolet en plastique et l'argent volé au restaurant.

Un deuxième part en courant, mais dans la voiture il y a aussi une sacoche avec à l'intérieur une pièce d'identité et des vêtements de travail Burger King. Cet employé du restaurant est arrêté chez lui, à Annemasse vers 6h lundi matin mais finalement il est mis hors de cause, il n'a rien à voir avec ce braquage.

Le suspect lui sera jugé en comparution immédiate, vraisemblablement jeudi.