Le Burger King de Montélimar victime d'un incendie

Le Burger King de Montélimar a été victime d'un incendie ce mercredi soir vers 21h30. Le feu a pris dans le local à poubelles du restaurant pour une raison inconnue. 15 clients et 9 employés ont été évacués mais il n'y a pas de blessé. Pas de gros dégâts non plus mais l'établissement va rester fermer pendant 24 ou 48h car les fumées se sont propagées à l'intérieur du restaurant. 19 pompiers et 5 engins sont intervenus sur cet incendie.

ⓘ Publicité