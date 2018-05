Des incidents à Ajaccio avant même le coup d'envoi du match de barrage entre l'AC Ajaccio et le HAC ce vendredi 18 mai 2018 en Ligue 2. Le bus des joueurs du Havre a été caillassé et la rencontre est annulée.

Le match de barrage entre l'AC Ajaccio et le HAC est annulé ce vendredi soir sur décision préfectorale. Il est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée dans la soirée. Les Havrais, staff et joueurs, sont bloqués et enfermés dans leur bus devant l'entrée du stade. Le bus a été pris à partie à son arrivée vers 19h, il a été caillassé par plusieurs dizaines de supporters corses : jets de projectiles, chants hostiles, bombes agricoles, pétards.

#ACAHAC À 1h10 du coup d'envoi, le bus havrais n'est toujours pas rentré. Bloqué... pic.twitter.com/YpAlQZpX9W — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) May 18, 2018

Le bus est en panne désormais. Une bombe agricole aurait explosé sous le bus, les pièces ont été endommagées. A 20h, le HAC et les CRS (une trentaine) ne prenaient aucun risque. Des centaines de supporters étaient toujours devant l'enceinte. Dans la matinée ce vendredi, les Havrais avaient déjà été pris à partie par des supporters hostiles.

