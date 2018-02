Simiane-la-Rotonde, France

Une statue de la patronne de Simiane-La-Rotonde a été dérobée dans l'église entre dimanche et lundi. Les malfaiteurs ont emporté l'argent des cierges (5 euros), un calice en or, des burettes, mais surtout le buste en bois et argent de Sainte Victoire.

Statue en bois et argent d'une sainte de Simiane-La-Rotonde

La statue date du XVI siècle. Elle est classée dans le mobilier des Monuments historiques. Les habitants de Simiane-La-Rotonde sont très attachées à cette statue.

Le buste avait été caché pendant la Révolution et chaque année, le buste est sorti devant l'église pour bénir le village. Sainte Victoire avait vécu dans une grotte près de la commune avant de succomber dans l'église de Simiane-La-Rotonde.

Les paroissiennes sont choquées par le vol de la statue de Sainte Victoire à Simiane-La-Rotonde Copier

"C'est choquant car le vol s'est attaqué à l'image de la commune." Delphine, baptisée à Simiane-La-Rotonde

Le buste en bois et argent "n'est pas une merveille, mais c'est un objet charmant" explique Delphine Roche. Elle a été baptisée à Simiane-La-Rotonde et alerte collectionneurs et antiquaires sur les réseaux sociaux.

Les gendarmes ont inscrit la statue de Sainte Victoire sur la liste des objets dérobés.