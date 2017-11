Le cadavre d'un inconnu repêché dans le canal du midi à Béziers

Le corps d'un inconnu a été repêché ce mardi matin dans le canal du midi, à Béziers. L'homme, dont le corps était en partie dénudé, était dépourvu de papiers d'identité. Il ne portait pas non plus de traces de coups apparentes. Aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée.

La découverte du corps faite suite à une vidange partielle du canal, entamée mardi soir et qui s'est poursuivie mercredi matin. Ce sont les employés d'une entreprise, qui se trouve à proximité de l'endroit ou était le corps, dans les environs du rond point de la Cameron, qui l'ont découvert.

Le corps était retourné face contre terre, en partie dénudé. L'homme, dont l'âge est estimé entre 30 et 40 ans, n'a pas été identifié. Il est de type européen mais ne portait pas de papiers d'identité. Son cadavre ne porte pas non plus de traces de coups apparentes.

Une autopsie sera pratiquée jeudi ou vendredi à l'institut médico-légal de Montpellier.

Ce sont les policiers du commissariat de Béziers qui ont été chargés de l'enquête. Ils ont déjà cherché à savoir si des disparitions inquiétantes avaient été signalées ces derniers jours. Mais à cette heure, il ne semble pas que ce soit le cas.