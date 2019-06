Le cadavre d'une baleine de 15 mètres échoué à Ouessant

Un rorqual d'une quinzaine de mètres s'est échoué la semaine dernière sur la grève de Roc’h Hir à Ouessant dans le Finistère. La Mairie a pris un arrêté interdisant la baignade et la pêche à pied à cet endroit.

Ouessant, France

Il est interdit de s'approcher du rorqual échoué à Ouessant la semaine dernière, pas à moins de 50 mètre du cadavre retrouvé sur la grève de Roc'h Hir. Le mammifère marin mesure une quinzaine de mètres et pèserait plus de 30 tonnes. Le maire de l'île finistérienne a interdit la baignade et la pêche sur la grève de Roc'h Hir (au sud ouest), le temps que l'animal soit évacué.

Katia réagit dans le groupe Facebook Ouessant "Peut-être que quelqu'un du groupe pourra expliquer pourquoi un Rorqual se trouvait dans les eaux ouessantines car pour moi c'est une énigme."