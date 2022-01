Le Caen Handball condamné aux prud'hommes pour licenciement abusif, le club fait appel

Le club de handball des Vikings de Caen aurait licencié abusivement son ancien entraîneur Dragan Mihailovic : voilà ce qu'a décidé le conseil des prudhommes le 4 novembre 2021, décision ensuite communiquée à la mi-décembre aux parties concernées. Le Caen Handball avait licencié Dragan Mihailovic en avril 2018 pour faute grave et l'accusait de harcèlement moral et sexuel envers une intervenante du club et plusieurs autres employés.

Le conseil des prud'hommes a donc enquêté et auditionné une quinzaine de témoins (l'enquête avait d'ailleurs due être suspendue en raison de la crise sanitaire). Verdict des prud'hommes : le harcèlement n'a pas été retenu contre l'ancien entraîneur, les faits n'étant pas caractérisés. Les prud'hommes ont aussi retenu que le club s'était déjà mis en quête d'un nouvel entraîneur, avant même le licenciement de Dragan Mihailovic.

Le club du Caen Handball va faire appel

Le Caen Handball va donc devoir lui verser près de 70 000 euros. Mais la direction a d'ores et déjà prévu de faire appel. "Même s'ils sont pour l'instant condamnés, les dirigeants du club ne regrettent pas leur décision d'avoir licencié leur entraîneur d'alors, car ils ont pris leurs responsabilités", explique Me Aurélie Lefebvre, avocate du Caen Handball. Elle précise que l'une des intervenantes du club qui a dénoncé des faits de harcèlement sexuel vit très difficilement ce jugement.

Le président du Caen Handball, Thomas Lamora, défend sa décision d'avoir licencié l'entraîneur : "_J'ai eu vent, à plusieurs reprises, de faits de harcèlement moral concernant Dragan Mihailovic, plusieurs employés et bénévoles qui me disaient qu'ils venaient travailler avec la boule au ventre, et c'est ensuite qu'une intervenante du club est venue me voir et m'a décrit des comportements que nous avons estimés intolérables. Le message que cette décision de justice renvoie, c'est 'Quand vous présidez un club et que de tels faits remontent, il faut fermer les yeux', or nous avons refusé de le faire."_

L'ancien entraîneur, qui travaille aujourd'hui auprès du club de handball de Dreux-Vernouillet dans l'Eure, se dit lui "soulagé" de cette décision.