Le café de l'Abbaye à Saint-Riquier attaqué à la voiture bélier

Le café de l'Abbaye porte encore les stigmates de l'attaque à la voiture bélier. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'établissement à été la cible d'un cambriolage, à l'aide d'un 4x4. Le ou les malfaiteurs sont repartis avec quelques centaines d'euros de butin : le fonds de caisse et des tickets à gratter.

ⓘ Publicité

"On venait de finir une soirée festive vendredi soir, on fermait à 1 heure. le temps de fermer, de faire la vaisselle, de faire le ménage, on est partis vers 1h30. Je pense qu'il nous attendait, il nous surveillait parce qu'à 1h45, il enfonçait la vitrine", raconte Anthony Boutté, le co-gérant, au micro de France Bleu Picardie. Le véhicule a percuté à trois reprises la vitrine et le rideau en métal. "Il n'est vraiment pas resté longtemps, car il y a de l'activité sur la place, même la nuit, avec la boulangerie à côté, les pâtissiers qui arrivent."

"Beaucoup de dégâts pour pas grand chose"

Malgré un mode opératoire spectaculaire, le butin est faible. "Il a volé quelques petits trucs, les jeux à gratter, le terminal PMU, même si ça ne servira à rien pour lui. Bien sûr, on a déposé plainte, on a fait ce qu'il fallait, on a sorti la vidéo, il y a des caméras. Il a surtout fait beaucoup de dégâts pour pas grand chose, il risque gros pour pas grand chose."

Sur PanneauPocket, les gendarmes de la communauté de brigades d'Abbeville lancent un appel à témoins. "Si vous avez des renseignements à ce sujet, appelez la brigade au 03 22 19 33 17 ou envoyez un message sur : cob.abbeville@gendarmerie.interieur.gouv.fr . Une vigilance accrue est demandée à l'ensemble des commerçants." Selon nos informations, un véhicule, qui ressemble à celui utilisé pour le casse, a été découvert incendié par les forces de l'ordre. Il avait été déclaré volé. Contactée, la compagnie de gendarmerie d'Abbeville ne fait pas de commentaires

Une autre enquête, cette fois confiée à la police, a été ouverte après un cambriolage dans un autre café, le même weekend cette fois à Abbeville, au bar-tabac Aux bons amis, comme le relatent nos confrères du Journal d'Abbeville.