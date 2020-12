Un couple de la Chapelle-Longueville est accusé du viol et du meurtre de leur bébé, âgé d'un mois et demi. Une information judiciaire va être ouverte.

Le calvaire d'un bébé : elle aurait été violée et tuée par ses parents à la Chapelle-Longueville

C'est une affaire particulièrement sordide pour les policiers de Vernon. Un couple habitant la Chapelle-Longueville a été déféré devant le parquet d'Evreux ce lundi 21 décembre au soir, en vue d'une mise en examen. Il s'agit d'un homme de 36 ans et une femme de 34 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir violé puis tué leur petite fille d'un mois de demi. Une information judiciaire va être ouverte, sans doute pour homicide par ascendant sur mineur et pour viol incestueux.

De multiples fractures

Le bébé est mort dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 décembre 2020. Une autopsie a été pratiquée par un médecin légiste. Sur son corps, de multiples fractures aux bras, aux jambes, aux côtes, au crâne. La petite fille a été secouée et présente des lésions répétées à l'anus, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Son père reconnaît des violences à demi-mots, mais nie les sévices sexuels. Le rôle de la mère reste à déterminer. Face aux enquêteurs, le couple a dans un premier temps expliqué que leur bébé était tombé.

Le couple vivait dans une grande précarité dans une caravane dans le jardin d'un proche, après avoir été expulsé de son logement. Le couple a deux autres enfants, un fils de trois ans et demi qui présente des hématomes au dos, mais pas de sévisses sexuels, et une fille d'un an, qui a, semble-t-il, été épargnée.