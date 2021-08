Le calvaire d'une famille des Bouches-du-Rhône retenue dix jours dans un "hôtel Covid "en Italie

Palerme. Le San Paolo Palace. 14 étages. Réservé aux touristes testés positifs ou cas contacts. "Il n'a de palace que le nom. C'est plutôt un taudis." résume Frédéric. Les photos de frigos ou de douches sales confirment ses dires. L'eau qui sort des robinets y est souvent jaunâtre. C'est dans ce "palace" que Frédéric et sa famille, originaires des Bouches-du-Rhône, sont enfermés depuis dix jours. Cloîtrés.

Frédéric est venu en vacances goûter aux charmes de la Sicile, avec sa femme, sa fille et son fils. La cata. Le fiston est détecté positif au Covid 19 alors que la famille allait rentrer dans la région d'Aix-en-Provence.

Frédéric retenu dans un hôtel de Palerme: "C'est un calvaire" Copier

Le San Paolo Palace - DR

Dix jours entre quatre murs

Dix jours, chacun dans une chambre. Seule la maman et la fille mineure ont pu rester ensemble. Le fiston qui doit faire bientôt sa rentrée à la fac est seul à l'étage des "positifs". La famille prend le petit déjeuner en visio sur smartphone, pour faire survivre un semblant de famille. Enfin, quand le wi-fi a décidé de fonctionner... On s'occupe comme on peut. On se sent seul. Et on se bat contre la chaleur avec les deux litres d'eau accordés chaque jour.

"On a été parqués là en pleine nuit. On est des pestiférés. On est traités comme des animaux"-Frédéric

"On a été parqués là en pleine nuit. On est des pestiférés. On est traités comme des animaux. Ils vous déposent un mauvais sac devant la porte avec de la nourriture. Des serviettes propres tous les trois ou quatre jours. Et sinon on ne voit personne, seulement une qui vient vous prendre quasiment tous les jours la température et votre taux d'oxygénation". Les clims sont cassées. Il fait plus de 30° dans les chambres. La direction distribue deux litres d'eau par jour. Il faut se battre contre la chaleur. "Je prends jusqu'à dix douches par jour même si l'eau n'est pas très propre. C'est la seule manière de se rafraîchir".

L'eau pas très engageante - Capture Groupe Facebook

La menace d'un confinement de 21 jours

La mise en quarantaine dure dix jours d'abord, puis en fonction de nouveaux tests, le confinement strict peut être reconduit. Jusqu'à 21 jours en tout ! "La hantise, c'est d'être encore positif. Je pense que ma femme ne le supportera pas. Déjà là, elle craque." Officiellement, Frédéric pouvait déjà bénéficier d'un autre logement. Mais il n'a jamais pu obtenir le document à remplir pour s'y rendre. La plupart de ses mails restent lettres mortes. "On se heurte à un mur. C'est démoralisant. Que ce soit les autorités de Palerme ou les médecins : pas ou peu de nouvelles. Et même du côté de la France." L'ambassade de France assure pourtant avoir pris en compte une quinzaine de signalements de Français, selon le journal Marianne.

Les habitants de Palerme n'y sont pour rien

Frédéric est en colère contre les autorités silencieuses, mais pas contre la population. "Il ne faut pas tout mélanger. Les habitants n'y sont pour rien. Ils ont bien besoin du tourisme. Mais, je ne sais pas si je retournerai un jour à Palerme !"