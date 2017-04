Le calvaire d'une Toulousaine harcelée par les vidéos intimes publiées sur Internet par son ex

L'ancien petit-ami de Sophia ne cesse, depuis trois ans, de poster des photos et vidéos de leur ébats sur Internet en usurpant son identité. Ni la justice ni la police ne parviennent à l'en empêcher. Les amis de la jeune femme se mobilisent.

Imaginez si des photos ou des vidéos compromettantes à votre sujet circulait sur Internet... C'est ce qui arrive à une Toulousaine de 32 ans. Depuis leur rupture en 2014, son ancien compagnon poste, parfois chaque jour, des photos et vidéos de leurs ébats sexuels sur Internet en usurpant son identité. Il utilise un logiciel qui le rend intraçable, ce qui empêche toute mise en cause juridique. Sophia vit un calvaire. Sophia, épuisée, est aujourd'hui souffrante et ce sont ses amis qui prennent le relais pour que la lutte contre le cyber-harcèlement sexuel soit plus efficace. Une pétition est en ligne depuis jeudi dernier et un collectif de soutien vient de se monter à Toulouse.

REPORTAGE EN UN CLIC de Bénédicte Dupont (1'15'') Partager le son sur : Copier

Une pétition circule depuis le 6 avril pour soutenir Sophia. - mesopinions.com

Un obstacle technique : il utilise un logiciel qui brouille son adresse IP

Sophia a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse il y a cinq ans. Ils sont restés deux années ensemble, avant de se séparer en 2014. La rupture se passe très mal et il la menace assez vite de dévoiler publiquement des photos et vidéos de leur vie intime, des sex-tapes dans lesquelles le couple a filmé ses ébats. Il ne tarde pas à passer à l'acte et dès septembre 2014, il envoie par mail ces documents aux proches de Sophia, sa famille, ses amis, ses collègues et supérieurs. Et passe à la vitesse supérieure ensuite : il l'inscrit sur des sites pornographiques et diffuse ces mêmes vidéos, il crée également de faux profils Facebook, Twitter et GooglePlus avec le nom et prénom de Sophia. Comptes usurpés sur lesquels évidemment il publie tous les documents compromettants. Sophia ne peut plus taper son son nom dans des moteurs de recherche sans tomber sur ces images.

Il cherche à la détruire, c'est un meurtre psychologique. Depuis lundi, on a énormément de témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. — Magali Chavanne, amie de Sophia et fondatrice de l'association de soutien

Magali, son amie "C'est un meurtre psychologique" Partager le son sur : Copier

Sophia a bien saisi Facebook et Google France qui supprime les comptes au fûr et à mesure mais les sites ne parviennent pas à identifier clairement l'auteur de ces faits : il utilise un logiciel qui brouille son adresse IP, impossible de remonter jusqu'à lui. Toutes les pistes remontent vers des hébergeurs à l’étranger. Les plaintes de Sophia ont donc été classées sans suite, faute d'infraction suffisante caractérisée.

La police et la justice ont besoin de moyens techniques pour passer ces obstacles là. Ma cliente doit se battre en attendant — Me Hélène Chayrigues, l'avocate de Sophia

Sophia a aussi fait appel à des sociétés spécialisées dans le nettoyage web, certaines peuvent effacer des informations. Mais les prestations sont trop chères et dixit son entourage, les images en question n'auraient pas disparu complètement de la toile, elles auraient simplement été moins bien référencées (au lieu d’apparaître en page 1 du moteur de recherche, elles apparaîtraient en page 20 par exemple). La jeune femme s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Toulouse, l'affaire est en cours. Elle espère qu'il y aura un jour un procès. Son ex-compagnon, qui ne vit pas en région toulousaine, lui vit une vie normale. Il n'a jamais pu être inquiété.

Le cyber-harcèlement ou cybersexisme déjà à l'école

Selon la première étude en France sur le cybersexisme au lycée en région parisienne, 17% des filles et 11% des garçons ont déjà été confrontés en ligne à des violences à caractère sexuel. Certaines associations peuvent intervenir en milieu scolaire pour aider les adolescents, leurs parents et les enseignants à trouver les bons mots et les interlocuteurs pour parler de cybersexisme, et plus largement de l'usage d'Internet et des images et de leurs conséquences. La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes à Toulouse est ainsi sollicitée. Sa directrice, Mathilde Mignot, constate que la communauté éducative s'enquiert de plus en plus de cette question des usages d'Internet et des droits d'image.

Mathilde Mignot "Les jeunes ne se rendent pas toujours compte de la portée de leurs actes, sans penser que cela peut faire du mal." Partager le son sur : Copier

LIRE AUSSI ► Tout savoir sur le cybersexisme

► Italie : humiliée par la diffusion de sa sextape, une jeune femme se suicide