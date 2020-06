Le cambriolage du Leclerc de Chinon en partie résolu deux ans après

Les gendarmes de Chinon viennent sans doute de boucler une affaire de vol qu'ils ont depuis deux ans. Un homme de 24 ans était probablement de l'équipée cette nuit là. Il est incarcéré en Bretagne et passera prochainement devant le tribunal de Tours. Ses complices de l'époque courent toujours.

Les gendarmes de la compagnie de Chinon ont sans doute élucidé une affaire qui date de septembre 2018. Le supermarché Leclerc avait été cambriolé en fin de soirée, vers 22h30. En quelques minutes, plusieurs individus étaient repartis avec des bouteilles de grands crus et des bijoux, pour un préjudice jugé "important" par les gendarmes. Les voleurs s'étaient introduits par l'arrière du bâtiment, en forçant un hublot de la réserve. Cagoulés et gantés, l'identification s'annonçait à l'époque très compliquée. "Les constations minutieuses sur place et les investigations" permettent d’identifier un des participants à ce méfait" explique les gendarmes de Chinon. Agé de 24 ans, il a été retrouvé dans une prison en Bretagne, où il est incarcéré pour d’autres faits d’atteintes aux biens. Entendu hier sur l'affaire de Chinon, l'homme s'est vu notifier une nouvelle convocation devant la justice pour répondre de ce cambriolage. A ce jour, les autres participants à ce vol n'ont pas été identifiés.