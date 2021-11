Le camion de maraude de la Croix Rouge volé à Pau

Deux cambriolages en deux semaines. Après le vol d'un utilitaire des secouristes de la Croix Rouge la semaine dernière, le seul et unique camion dont disposaient ceux qui maraudent chaque soir dans les rues de Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour offrir un repas chaud ou des vêtements aux personnes à la rue ou précaires, a été volé ce lundi.

C'est quelque chose de très difficile à vivre pour nous, bénévoles, qui essayons de faire de notre mieux. C'est très démoralisant !

"C'était visiblement entre 1h, heure du retour de la maraude, et 8h le lendemain", explique Gilbert Stenier, qui a découvert le matin que le véhicule ne se trouvait plus au local de l'allée du Grand Tour, à Pau, où il est stationné d'habitude. "Ce camion nous sert à transporter de la nourriture, des habits, à conduire parfois des personnes vers des hébergements d'urgence... nous en avons besoin tous les soirs ! déplore-t-il. C'est quelque chose de très difficile à vivre pour nous, bénévoles, qui essayons de faire de notre mieux. C'est très démoralisant !"

Des intrusions récurrentes

Il souhaiterait que le local fourni par la mairie à l'association soit plus sécurisé. "L'année dernière on s'était déjà fait voler du matériel, un téléphone en particulier, à l'intérieur. On se demande forcément si ça ne va pas recommencer".

L'association a pour le moment loué un nouveau véhicule pour pouvoir assurer les maraudes, quotidiennes pendant la période hivernale. Une enquête a été ouverte.