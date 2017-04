Le camp de Blida rouvre à Metz

Ce mardi, environ 150 demandeurs d'asile ont été évacués du parc de la Seille à Metz, où ils avaient planté des tentes depuis deux semaines. Ils ont été transférés dans le camp, situé avenue de Blida, à Metz. Un camp qui avait été fermé le 8 novembre 2016.

Les tentes sont pliées, les affaires rangées et entassées sur l'herbe du parc de la Seille, à Metz. Plus d'une centaine de réfugiés, originaires pour la plupart des Balkans, attendent patiemment au soleil que les services de la Ville viennent les chercher. L'opération s'est déroulée dans le calme, aucune force de l'ordre n'était présente. Ce sont des employés municipaux et des bénévoles de différentes associations messines qui ont aidé les demandeurs d'asile à mettre leur affaires dans un camion. Une fois que les valises, les tentes, mais aussi les matelas ont été chargés, les réfugiés sont ensuite montés dans l'un des deux bus affrétés pour les emmener jusqu'au terrain de l'avenue de Blida.

Des employés municipaux chargent les affaires des réfugiés dans un camion, direction le camp de #Blida un terrain à la périphérie de #Metz pic.twitter.com/DDG3kqJCC5 — Maïwenn Bordron (@MaiwennBrdn) April 11, 2017

Les demandeurs d'asile rassemblent leurs affaires avant de les charger dans un camion municipal. © Radio France - Maïwenn Bordron

Aliola a 27 ans, elle fait partie des demandeurs d'asile qui se sont installés au parc de la Seille. Elle, elle est arrivée d'Albanie, à la fin du mois de mars. Cette étudiante en économie a dû fuir son pays et ne s'attendait pas à de telles conditions de vie en France : "C'est vraiment difficile, je suis avec ma mère et mon père qui sont tous les deux malades", raconte la jeune Albanaise, dans un anglais hésitant. Mais elle est contente de rejoindre le camp, où trois blocs sanitaires avec six douches ont été installés. Ce n'est pas l'idéal, mais pour elle, c'est toujours mieux qu'une tente plantée au milieu d'un parc. Une dizaine de bénévoles a fait le déplacement pour rassurer les réfugiés et s'assurer que le transfert se déroule dans de bonnes conditions.

Les réfugiés montent dans un bus après avoir déposé leurs affaires dans un camion de la ville. Direction le camp de Blida, situé à la périphérie de Metz. © Radio France - Maïwenn Bordron

Marie-Sabine fait partie de l'association Au fil des besoins. Elle a déjà assisté aux derniers démantèlements et reconstitutions du camp et cette fois encore, elle tenait à être présente : "On veut être sûr que ça se passe bien, que ça se passe dans le calme, que les gens ne soient pas traumatisés, surtout les enfants et qu'ils aient le droit à leur dignité d'être humain, comme tout être humain a le droit", insiste cette bénévole de 57 ans.

Ce sont les associations qui ont demandé le transfert des réfugiés du parc de la Seille au camp de Blida, au vu des conditions de vie déplorables. La préfecture de Moselle et la ville de Metz sont allés dans leur sens puisque les hébergements d'urgence sont actuellement saturés dans le département. Selon Anoutchka Chabeau, directrice départementale de la Cohésion Sociale, qui s'est rendue sur place mardi après-midi, c'est donc l'unique solution face au flux croissant de réfugiés. "1400 réfugiés sont entrés sur le territoire depuis le 1er janvier 2017, nous n'arrivons plus à faire face, même après que la préfecture a réquisitionné 260 places d'hôtel", souligne-t-elle. Cette fois, la préfecture a chargé la société Adoma, spécialisée dans l'accueil de demandeurs d'asile, de gérer la sécurisation du site. Le camp n'a donc pas vocation à durer, mais il restera ouvert tant que d'autres solutions n'auront pas été trouvées.