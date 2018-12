Le camping des Flots Bleus veut conserver ses mobiles homes

Dans un arrêté signé par le préfet de la Gironde début décembre l'Etat a imposé au fameux camping de la Dune (plus connu sous le nom des Flots Bleus) une astreinte financière de 500 euros par jour. Le préfet estime que le gestionnaire a réalisé "des aménagements sans autorisation au titre des sites classés et du code de l'environnement".

Pour éviter de payer cette astreinte les Flots Bleus ont déposé en mairie de La Teste-de-Buch deux nouveaux permis d'aménager (l'un concernant l'exploitation de 35 mobiles homes, l'autre pour 85) mais ils ont également lancé un recours en appel devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sébastien Cordier, propriétaire du camping estime être dans son bon droit.

Le camping existe depuis 1960. En 1994 ils ont décidé de classer le Dune et la forêt usagère sauf que nous, on était là avant. On a des droits acquis et on a bien l'intention de les faire valoir devant le tribunal administratif