Cherbourg : le Campus connecté veut doubler son nombre d'étudiants à la rentrée prochaine

"C'est plutôt positif ! On a commencé la rentrée scolaire avec huit étudiants et on espère en avoir entre douze et quinze l'année prochaine", s'exclame Azélie Chaulieu, la coordinatrice du Campus connecté de Cherbourg-en-Cotentin. Dans cette petite pièce de 50 mètres carrés de l'IUT, il est possible de suivre plusieurs centaines de formations supérieures à distance. Un nouveau service en partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale. Cela permet aux cherbourgeois dans l'incapacité de se déplacer, de suivre une formation sans quitter le département.

Inscriptions sur la plateforme Parcoursup

Parmi les premiers étudiants du Campus connecté : Michael. Le jeune homme est en première année de BTS Assurance. "C'était difficile pour moi d'ailler jusqu'à Caen à l'université, donc ça me permet de le faire à distance et en plus d'être ici ça nous aide pour se concentrer. On a les ordinateurs, le matériel disponible...", explique-t-il.

Sur une autre table ce mardi 7 mars, Chloé se creusait la tête devant un long document : "J'ai un enfants en bas-âge, qui a donc tous ses repères à Cherbourg. J'ai ma famille aussi puis je suis bénévole à l'UNICEF. Je ne peux pas laisser ça de côté."

Le Campus connecté est installé à l'IUT de Cherbourg-en-Cotentin. © Radio France - Raphaël Aubry

Dans le catalogue du Campus connecté, on retrouve des BTS, des DUT, des licences, des master, ou encore des DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires). Les étudiants sont encadrés par Azélie Chaulieu, qui peut les épauler en leur donnant des objectifs, les soutenir, mais aussi les aider sur l'administratif. Les inscriptions se font sur la plateforme post-baccalauréat Parcoursup. La première phase est en cours jusqu'au 29 mars.

Le message, c'est projetez vous dans des vœux de formations et si ces vœux de formations se trouvent à distance, alors vous allez pouvoir être accompagnés et accueillis dans un Campus connecté, notamment celui de Cherbourg - Pierre Beust, chargé de mission à l'Université de Caen Normandie

Dans la Manche, un deuxième Campus connecté existe également à l'IUT de Saint-Lô.