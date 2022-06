Le candidat NUPES Jean-Marc Tellier refuse le débat avec le RN dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais

Bruno Clavet à gauche avec Steve Briois le maire d'Hénin-Beaumont et Marine le Pen

Le maire communiste d'Avion Jean-Marc Tellier est connu pour avoir pris un arrêté anti-coupure d'énergie dans sa commune en octobre dernier. Ce mercredi il décide de couper le son et l'image et renonce à participer au débat de France Bleu Nord face à son adversaire du second tour aux élections législatives dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais (Avion, Harnes, Lens), le candidat Rassemblement National Bruno Clavet.

"Peu fréquentable"

Jean-Marc Tellier s'était pourtant engagé avant le premier tour à débattre entre les deux tours mais il renonce après dit-il "avoir mal vécu le débat du premier tour sur France 3 Nord-Pas-de-Calais". C'est en regardant le replay lundi soir qu'il a pris conscience que "Bruno Clavet était peu recommandable". Pour le maire d'Avion, le candidat RN est "peu fréquentable", curieux se s'en rendre compte après des semaines de campagne.

Explication dans les urnes?

Certes, il y a un gouffre entre le programme du Parti Communiste et celui du Rassemblement National, mais l'explication se trouve sans doute aussi dans les urnes. Jean-Marc Tellier arrivé en 2ème position dimanche au premier tour (35,57%) n'a que 850 voix de retard sur Bruno Clavet (38,35%), et le troisième homme, Nicolas Bays pour Ensemble (12,86%) a appelé à "battre le candidat de Marine le Pen". Le maire d'Avion semble donc en bonne position pour l'emporter, ses proches lui ont conseillé de faire une campagne de terrain sans faire de vague face au RN.

"Il n'assume pas totalement le projet de la NUPES"

"C'est une attitude anti-démocratique, peu respectueuse envers les électeurs" dénonce Bruno Clavet, "il n'assume pas totalement le projet politique de la NUPES". Le candidat RN ajoute "je me demande comment il osera s'opposer à Emmanuel Macron s'il n'ose même pas se confronter à moi".

Les électeurs de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais n'en sauront donc pas plus sur les dossier prioritaires du secteur comme la rénovation des cités minières.