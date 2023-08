Le cannabis était planqué sous le plancher de sa voiture, le trafiquant condamné à Bayonne

Le prévenu explique consommer entre 30 et 40 pétards par jour

Un ressortissant espagnol âgé de 37 ans a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme. Il avait été arrêté à Biriatou le 16 août dernier, alors qu'il transportait près de trois kilogrammes d'herbe de cannabis dans son véhicule. Le prévenu a comparu devant le tribunal judiciaire de Bayonne, ce 21 août, présidé par Maud Bouetel. Près de 15 000 euros en billets de banque ont également été saisis.

ⓘ Publicité

15000 euros en liquide

Il est 7h45 ce mercredi 16 août au péage autoroutier de Biriatou sur l'A 63. Miguel, ressortissant espagnol de 37 ans, est intercepté par les douaniers alors qu'il s'apprête à franchir la frontière pour se rendre en Espagne. Ils constatent que le plancher du véhicule Nissan est surélevé. Sous les deux sièges avant, les douaniers découvrent une cache aménagée avec un système élaboré de vérins et de gâches à ressorts. 2,8 kilos d'herbe de cannabis sont mis au jour, ainsi qu'une somme de 15 000 euros.

Le prévenu explique qu'il a des dettes

À la barre du tribunal judiciaire de Bayonne devant lequel il est jugé pour trafic de drogue, Miguel explique, avec l'aide d'une interprète, que le cannabis était destiné à sa consommation personnelle. "Je consomme entre 30 et 40 pétards par jour" explique-t-il. Quant à l'argent, il proviendrait, souligne-t-il "de l'achat et de la revente" de voitures d'occasion". Un métier qu'il exerce en même temps que celui de serveur. De quoi générer un salaire mensuel de 7 000 à 8 000 euros par mois." Mais j'ai des dettes de l'ordre de 130 000 euros que je dois aux services fiscaux espagnols ".

Déjà condamné une dizaine de fois en Espagne, Miguel est veuf depuis cinq ans et père de trois enfants. Me Myriam Unal, son avocate, a souligné le fait qu'il "a reconnu les faits dès le départ". Argument qui est resté lettre morte face aux réquisitions de la vice-procureure de la République Caroline Parizel qui ont été suivies par le tribunal. Dix-huit mois de prison ferme et une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Une amende douanière de 5 000 euros, correspondant à la valeur marchande des stupéfiants, est également prononcée.