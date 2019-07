Saisie record d'1,6 tonne de cannabis dans le Biterrois, destinée à approvisionner tout le territoire français

Nouvelle saisie record pour les policiers du SRPJ de Montpellier qui viennent de mettre la main sur plus d'une tonne et demi de résine de cannabis, une nouvelle fois en provenance du Maroc. Six hommes, appartenant tous au même clan familial, ont été interpellés.

Montpellier, France

1.616 kilos de résine de cannabis, au gramme près. Après plusieurs semaines d'enquête, et en collaboration avec les polices marocaines et espagnoles, les policiers du SRPJ de Montpellier ont réalisé en fin de semaine dernière une nouvelle saisie record.

La drogue était destinée à approvisionner plusieurs trafics sur tout le territoire français, mais aussi sans doute à l'étranger. Un « Hub » comme on dit dans le jargon de la drogue. Une véritable base arrière chargée de la redistribution de la marchandise vers plusieurs directions. Une plateforme logistique en quelque sorte.

Une saisie record

Les policiers sont intervenus dès vendredi, en pleine canicule, dans la région de Béziers, mais à un endroit encore tenu secret. La drogue était conditionnée sous forme de "valises marocaines", à savoir des packs emballés d’environ 30 kilos chacun. Valeur marchande totale à la revente : autour de six millions d'euros.

Ils ont également saisi trois armes de poing, une voiture de luxe, une moto et 26.000 euros en liquide. Cette prise record a été rendue possible grâce aux renseignements fournis par la Sureté Nationale du Maroc et les services des stups espagnols.

Six hommes ont été interpellés. Ils appartiennent tous au même clan familial et la plupart d'entre eux sont déjà connus pour trafic de stupéfiants et violences diverses.

Cette nouvelle saisie s'ajoute à une autre : 1,3 tonne, retrouvée à Montpellier courant janvier, et également en provenance du Maroc. L’année de tous les records donc pour le SRPJ de Montpellier !