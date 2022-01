Le Cantal placé en alerte pour risque de coulée de neige ou avalanches

La vigilance est maintenue jusqu'à mercredi soir par Météo France dans les Monts du Cantal. Les récentes chutes de neige combinées à un vent fort rendent le manteau instable et dangereux. Les éventuelles randonnées hivernales doivent s'accompagner de bons réflexes.

Météo France a placé le département du Cantal en alerte pour risque de coulée de neige ou avalanches, jusqu’au mercredi 12 janvier 2022 à 18h00.

En raison du vent et des chutes de neige abondantes de ces derniers jours, le manteau neigeux n'est pas stabilisé et des départs spontanés d'avalanches sont observés et sont encore possibles en montagne.

Les personnes qui souhaitent se rendre en montagne sont invitées à la plus grande prudence et à respecter les consignes de sécurité adaptées.

Les conseils pour les randonnées hivernales