Le capitaine de l'Elan Béarnais JK Edwards contrôlé positif

C'est à cause d'un contrôle positif à un produit dopant que le capitaine de l'Elan Béarnais ne joue plus depuis mercredi.

Annonce fracassante ce samedi soir à Orléans lors de la 19ème journée de Pro A de basket. Via un communiqué de son agent, le capitaine de l'Elan Béarnais JK Edwards annonce qu'il a été contrôlé positif à un produit dopant ce mercredi à Ostende en 8e de finale aller de la FIBA Europe Cup. Voici le communiqué tel que nous l'avons reçu :

"Chers supporters et partenaires de l’Elan Béarnais Pau-Orthez mais aussi chers fans du basket français,

Le 20 décembre dernier, mon équipe de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez disputait à Cluz un match de FIBA Europe Cup auquel je n’ai pas participé, le médecin du club m’ayant conseillé du repos suite à une vive douleur inguinale.

Les règles de cette compétition imposant un minimum de 10 joueurs inscrits sur la feuille de match, je me suis déplacé avec mon équipe dans l’unique but d’éviter une amende à mon club. Sachant que je ne jouerais pas à Cluz, j’ai commis, quelques jours avant ce match et pour la 1ère fois de ma carrière, l’erreur de consommer un produit inscrit sur la liste des produits dopants. L’absorption de ce produit avait uniquement pour but de me relaxer et en aucun cas de me doper (puisque médicalement je n’étais pas apte à jouer). Qu’importe, le mal est fait puisqu’à l’issue de ce match, mon nom a été tiré au sort pour participer au contrôle anti-dopage et puisque la FIBA m’a récemment informé que ce contrôle était positif.

Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères et les plus embarrassées à tous les fans du basket palois et français pour ma regrettable négligence et pour l’image négative qu’elle pourrait véhiculer.

Je connais les risques encourus. N’ayant jamais été contrôlé positif durant ma carrière, j’espère une certaine clémence de la part des instances mais sachez d’ores-et-déjà que quelles que soient les sanctions prises à mon encontre, je serai ravi de continuer de mettre à la disposition de mon équipe mon expérience de la compétition et mon leadership si mes dirigeants et coachs le jugent utile".

Le club le laisse s'expliquer

Au micro de France Bleu Béarn ce samedi soir, juste avant le coup d'envoi du match, le Président de l'Elan Béarnais Didier Rey a pris la parole " la communication appartient au joueur, c'est pour ça qu'on est resté très discret et qu'on a absolument pas communiqué. Maintenant on va attendre de connaitre les sanctions prises par les instances [...] je ne peux pas présager de ce que seront leurs décisions".

J'ai pas de commentaire particulier à faire, c'est intéressant pour personne — Didier Rey le Président de l'Elan Béarnais

On ne connait pas encore les conséquences de ce contrôle "on prendra les décisions en fonction" explique le président de l'Elan Béarnais.

