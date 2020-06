Le Capitole dégradé, plusieurs interpellations après la manifestation anti-racisme de mercredi

Au moins trois personnes ont été interpellées à Toulouse suite à la manifestation contre les violences policières et le racisme, mercredi 3 juin. Une vitre du Capitole a été brisée selon la mairie qui dénonce "une poignée d'ultras" et va porter plainte.

La Mairie de Toulouse va porter plainte pour dégradation du bien public suite aux heurts qui ont suivi la manifestation contre le racisme et les violences policières, mercredi 3 juin en fin de journée. Après un rassemblement square De Gaulle, le cortège (non déclaré précise la Police) a pris la direction du tribunal. Des jets de projectile contre les forces de l'ordre ont été constatés, ainsi que des dégradations. Policiers et gendarmes mobiles ont fait usage de gazs lacrymogènes. Ce jeudi 4 juin la mairie publie un communiqué indiquant qu'une fenêtre de l'Hôtel de ville a été brisée par le jet d'un pot de peinture, "dégradant le parquet de la salle des illustres".

Jean-Luc Moudenc dénonce "une poignée d'ultras"

Voici la réaction de Jean-Luc Moudenc dans le communiqué que nous avons reçu jeudi matin. "A l’image de l’essentiel des Toulousaines et des Toulousains, je suis affligé et scandalisé de voir, une fois encore, une poignée d’ultras instrumentaliser un événement initialement pacifiste pour semer le désordre et vandaliser notre ville. Ces actes méritent d’être punis. C’est pourquoi la Mairie portera plainte pour dégradation du bien public."

La police affirme effectivement avoir interpellé trois personnes à l'issu de la manifestation. On ne sait pas encore s'il s'agit des responsables de la dégradation du Capitole ni combien se trouvent en garde à vue.