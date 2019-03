Condamné pour non-dénonciation de crimes pédophiles, le cardinal Barbarin démissionne

Le cardinal Barbarin vient d'annoncer ce jeudi midi qu'il allait remettre sa démission au pape. Le cardinal vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les crimes pédophiles du père Bernard Preynat, prêtre de son diocèse.

Le cardinal barbarin est le plus haut dignitaire catholique français à être condamné pour non-dénonciation de crime pédophile.

Lyon, France

Le cardinal Barbarin a annoncé sa démission lors d'une conférence de presse ce jeudi midi, quelques heures après sa condamnation en justice pour ne pas avoir dénoncé les agissements pédophiles du père Bernard Preynat, un prêtre de son diocèse. Le cardinal a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon.

"Je prends acte de la décision du tribunal indépendamment de mon sort personnel" a déclaré Philippe Barbarin lors de cette conférence de presse. "Je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans nos prières", a-t-il continué, "j'ai décidé d'aller voir le Saint Père pour lui remettre ma démission il me recevra dans quelques jours", a-t-il conclu.

Le cardinal Barbarin démissionne après avoir été condamné pic.twitter.com/WEbCuWCk5Z — BFMTV (@BFMTV) March 7, 2019

Le cardinal Barbarin a été condamné pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le père Bernard Preynat, dans les années 1980 et 1990, sur les jeunes scouts dont il avait la charge. Plus de 70 enfants seraient concernés. Le cardinal avait, de son propre aveu, été informé du danger que représentait Bernard Preynat pour les enfants dès 2007-2008, mais le prêtre était resté au contact d’enfants. Le diocèse de Lyon s'étant contenté de le changer de paroisse. À nouveau alerté par une ancienne victime en 2014, le cardinal n'avait sanctionné Bernard Preynat qu'en 2015. C'est pour ces manquements que le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Philippe Barbarin, pour "non-dénonciation de mauvais traitements" envers un mineur.

Philippe Barbarin est le plus haut dignitaire catholique français à être condamné pour non-dénonciation de crime pédophile. C'est le troisième évêque français condamné pour non-dénonciation d'abus sexuel, après l'évêque de Bayeux-Lisieux, Pierre Pican, en 2001 et l'ancien évêque d'Orléans, André Fort, en 2018.

