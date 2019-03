Le cardinal Barbarin condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crimes pédophiles

Le cardinal Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis, ce jeudi, pour ne pas avoir dénoncé les actes d'agressions sexuelles perpétrées par un prêtre de son diocèse, Bernard Preynat, sur des enfants. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'ils feront appel de cette décision.

Lyon, France

"Je ne vois pas de quoi je suis coupable", avait déclaré le cardinal Philippe Barbarin lors de son procès, à Lyon, en janvier 2019. Le tribunal correctionnel de Lyon a vu, lui. Il a condamné le cardinal Barbarin à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un prêtre de son diocèse, le père Bernard Preynat, sur les enfants dont il avait la charge. Le jugement a été rendu, ce jeudi matin, en l'absence du cardinal. La présidente du tribunal Brigitte Vernay l'a "déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements" envers un mineur entre 2014 et 2015.

"Non-dénonciation de mauvais traitements envers un mineur"

Cinq anciens responsables du diocèse de Lyon étaient également jugés aux côtés du cardinal Barbarin : Thierry Brac de la Perrière, aujourd'hui évêque de Nevers et, à l'époque, évêque auxiliaire de Lyon, Régine Maire, en charge de la cellule d’écoute des victimes de prêtres, Xavier Grillon, le vicaire épiscopal pour le Roannais et donc, à l’époque, supérieur hiérarchique direct du père Preynat, Maurice Gardès, aujourd’hui archevêque d’Auch et à l’époque, responsable du secteur du Roannais où Bernard Preynat était curé ainsi que Pierre Durieux, l'ancien directeur de cabinet de l’archevêque Barbarin.

À l'issue du procès, en janvier, la procureure n'avait requis requis aucune peine à l'encontre des six prévenus, un avis conforme à celui du parquet, qui avait classé sans suite une première enquête en 2016. Les six accusés encouraient trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Les avocats du cardinal feront appel

Dès le jugement rendu public, les avocats du cardinal ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision.

Le père Bernard Preynat est poursuivi pour agressions sexuelles sur des scouts dont il avait la charge, dans les années 80-90, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Les agissements de ce prêtre avaient été signalés au diocèse de Lyon par la famille d'une des victimes. Il avait ensuite été envoyé dans le Roannais. Près de 70 enfants seraient concernés.

Les victimes de ce prêtre, regroupées au sein de l'association "La Parole libérée", ont toujours dénoncé le "silence du diocèse" et notamment l'inaction du cardinal Barbarin, qui avait pourtant eu connaissance des penchants de ce prêtre dès 2007-2008.

Bernard Preynat est aujourd'hui mis en examen. Son procès pourrait avoir lieu à la fin de l'année.