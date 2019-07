Le cargo transportait plus de deux tonnes de cocaïne : 9 marins jugés à partir de lundi à Lille

Boulogne-sur-Mer, France

C'était à l'époque la plus importante saisie de cocaïne en France métropolitaine : au large de Boulogne-sur-mer dans le détroit du Pas-de-Calais, près de deux tonnes et demi de cocaïne avaient été découverts, en décembre 2015, à bord d'un cargo. Neuf marins ukrainiens qui étaient à bord sont jugés à partir de ce lundi, et jusqu'à mercredi pour importation, transport, détention de stupéfiants, et pour association de malfaiteurs, devant le tribunal correctionnel de Lille.

A l'époque, ce qui avait mis la puce à l'oreille des douaniers, c'était que le cargo, de 80 mètres de long, était entré dans les eaux territoriales françaises à vide. Le Carib Palm effectuait la liaison entre la République dominicaine et les Pays-Bas, et lors d'un arrêt en Colombie, une fausse cloison avait été érigée dans la salle des machines. Au large du Venezuela, ensuite, des vedettes étaient venues livrer la drogue, soigneusement dissimulée derrière la cloison.

Saisie record de cocaïne en France

Il avait fallu près de dix heures à une vingtaine d'agents pour mettre la main sur la cocaïne : 2,3 tonnes, c'est 20% du volume saisi en une année en France. Sur les douze marins ukrainiens, toujours détenus aujourd'hui, qui comparaissent trois ans et demi après, huit reconnaissent avoir été recrutés pour cette opération. Les cerveaux présumés, les recruteurs, qui sont turcs, comparaîtront, eux, devant une cour d'assises.

Après cette saisie, le cargo est longuement resté à quai à Boulogne-sur-mer, avant d'être vendu pour la ferraille, et démantelé dans le port de Brest.