Le Carrefour Contact de Reuilly peut rouvrir 48 h après sa fermeture imposée

Le gérant du supermarché de Reuilly réintègre les lieux mercredi matin dès 8 h. Le juge de l'exécution de Châteauroux annule la décision d'expulsion pour vice de procédure.

Rebondissement dans l'affaire du magasin carrefour de Reuilly après sa fermeture imposée lundi en présence d'un huissier et des gendarmes. Le juge de l'exécution de Châteauroux donne raison au gérant qui n'aurait pas du quitter les lieux dans de telles conditions. Johann Trumeau peut réintégrer le magasin dès mercredi matin, magasin qu'il gère depuis 15 ans. Lundi il a été mis à la porte avec ses 13 salariés sur ordre de l'enseigne nationale Carrefour. Un conflit dure depuis un an et demi entre Johan Trumeau et le groupe Carrefour. Ce gérant, franchisé, se bat pour changer d'enseigne commerciale. Il a du porter l'affaire devant la justice.

Une prochaine échéance judiciaire est prévue le 14 décembre devant la Cour d'Appel de Bourges.