Le cascadeur Rémy Julienne avait organisé dans l'Indre la reconstitution du meurtre d'Isabel Peake

capture d'écran You Tube "Faites entrer l'accusé"

Le plus célébre des cascadeurs français, Rémy Julienne est décédé ce jeudi des suites du Covid-19, à l'âge de 90 ans. Si les plus grands du cinéma ont fait appel à lui pour réaliser ce que personne d'autre n'osait faire, la justice aussi l'a sollicité. Au début de l'année 2000, Rémy Julienne avait organisé la reconstitution du meurtre d’Isabel Peake, une jeune étudiante Britannique qui étudiait en France. En octobre 99, celle-ci avait été jetée d'un train Limoges-Paris, par Sid Ahmed Rezala, surnomé le "Tueur des trains". Au cours de cette reconstitution inédite, qui avait eu lieu près de la gare de Chabenet dans l'Indre, des mannequins lestés avaient été jetés d'un train lancé à plus de 125 km/h. L'équipe de Rémy Julienne était composée d'une dizaine de cascadeurs. Une reconstitution qui avait permis au juge d'instruction de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles la jeune femme avait été éjectée du train. Sid Ahmed Rezala lui, avait été arrêté au Portugal avant de se donner la mort en juin 2000.