Deux dirigeants du casino 3.14 à Cannes sont mis en examen depuis mardi pour abus de biens sociaux, soupçonnés de s'être enrichis au cours de parties de poker organisées dans l'établissement. Des parties au cours desquelles les montants joués étaient, selon des éléments de l'enquête, très supérieurs à ceux déclarés. L'affaire éclate alors que la société fête cette année ses 30 ans d'implantation à Cannes.

Partouche : une affaire de famille

Le fondateur du groupe, Isidore Partouche, né en 1930, est un pied-noir autodidacte. Il se spécialise dans le jeu avec l'achat du casino de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord en 1973. Aux côtés de son fils Patrick et de frères, sœurs, cousins, le groupe grandit, avec une quarantaine de casinos en France. Son introduction en bourse en 1995 lui offre des apports financiers qui vont booster son expansion. Le groupe bénéficie également d'appuis politiques.

L'implantation de Partouche à Cannes

C'est Patrick Partouche qui a participé aux négociations à Cannes avec le maire de l'époque, Michel Mouillot, pour l'installation d'un casino. Quelques semaines plus tard, l'édile tombera pour corruption. Le Casino s'installe au Palm Beach, à la Pointe de la Croisette. Il y a un an, en mars 2017, la société est condamnée par la Cour d'appel d'Aix en Provence pour travail dissimulé. Pour échapper à l'impôt en France, on lui reproche d'avoir créé une société en Angleterre, où était déclaré certains salaires.

Pionnier dans l'introduction du poker

Dans une interview au journal Les Echos en 1999, Partouche se vante d'être un pionner dans l'introduction du poker dans les casinos. Le produit de ses jeux de table augmente de 40% essentiellement grâce au poker. En 2010, le groupe écope d'un avertissement du ministère de l'Intérieur, à l'issue d'un gros tournoi organisé au Palm Beach, plus de 5 millions d'euros à la clé. Pour atteindre ce pactole Partouche a versé de sa poche plus que le maximum autorisé par la loi. Deux ans plus tard, selon une information révélée par Mediapart, c'est Partouche Gaming, spécialisée dans le poker en Ligne, qui est visée par une enquête : des salariés du groupe auraient ouverts des comptes joueurs et bénéficié de bonus, sans aucun apport, parmi eux, le président du casino de Cannes.

Le 3.14 menacé de fermeture administrative

Benjamin Abou, 37 ans, président du casino de la Grande Motte et du 3.14 à Cannes, ainsi qu'un directeur sont mis en examen depuis mardi. Le groupe Partouche se dit victime et s'est constitué partie civile.

François Trucy, ancien sénateur du Var, auteur de plusieurs rapports sur les jeux dans les casinos, se dit "surpris à l'heure où les casinos sont sous la surveillance quasi-quotidienne des autorités". Les taxes appliquées dans les casinos sur le poker, explique-t-il, ont fait perdre au jeu son attractivité.

François Trucy Copier

L'action Partouche s'est effondrée en Bourse de 15% en début de semaine, avant que le groupe ne requière la suspension de sa cotation, afin de limiter ses pertes. De mauvaise augure pour la société qui redressait sa situation après une restructuration financière, accompagnée d'un plan de relance.