Oui le casque de ski peut sauver la vie

Après l'accident mortel de ski de Gaspard Ulliel sur une piste de ski mercredi on reparle du port du casque sur les pistes. L'acteur français de 37 ans s'est percuté avec un autre skieur a priori dans une collision assez peu violente, problème la tête de Gaspard Ulliel qui ne portait pas de casque aurait heurté le sol. "C'est comme si vous preniez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h selon les experts". Même si de son côté la procureure de la République d' Albertville a annoncé " cela n'aurait pas nécessairement changé les choses." Ce fait divers interpelle du côté de Châtellerault où les laboratoires du Critt Sport Loisirs testent à longueur d'année des équipements comme justement les casques de ski, de vélo, de moto avant leur mise sur le marché.

Pour le directeur du laboratoire Franck Leplanquais il n'y a aucun doute sur l'utilité du casque de ski :" Je ne portais pas de casque de ski avant et à partir du moment où j'ai commencé à en mettre, aujourd'hui je ne me vois pas sortir faire du ski sans mon casque en plus les casques ont beaucoup évolué, des outils agréables, qui tiennent chaud, avec plein d'options maintenant. Après sur cet accident mortel, quand j'entends que s'il avait eu un casque cela n'aurait rien changé, je laisse la responsabilité à ceux qui le disent car nous dans notre métier on le sait bien et on le voit dans nos tests, le casque, dans sa chute, lors d'un impact se déforme et absorbe le choc à la place de la tête ou du crane. Il y a quand même une grosse différence dans nos tests entre le mannequin qui porte un casque et celui qui n'en porte pas."