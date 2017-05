Le cauchemar sans fin d'une famille varoise après la disparition inexpliquée de Laetitia en septembre 2012

Il y a chaque année en France 60.000 cas de disparitions inexpliquées, pour le plus grand désarroi des familles. Claude Czuba, retraité de Fréjus, se bat sans fin pour retrouver sa fille Laetitia, disparue il y a près de 5 ans. Il s'est confié ce lundi matin sur France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Laetitia, votre fille de 33 ans, disparaît le 25 septembre 2012 alors qu'elle est allée voir sa grand-mère à Peymeinade dans les Alpes-Maritimes. Quelle est la dernière image qu'on ait d'elle ?

Claude Czuba : On la voit sortir d'une résidence sur une image de vidéosurveillance en front de mer à Vintimille en Italie, près de la frontière française. C'est là que sa voiture a été retrouvée. Et depuis, plus rien.

FBP : Comment avez-vous appris la disparition de Laetitia ?

CC : Nous étions en vacances, et quand on est arrivé, c'était un cauchemar. Il y avait des pompiers et des policiers qui cherchaient avec des chiens. On a cherché des jours, des semaines, des mois et maintenant cela fait des années...

FBP : Il y a quand même un suspect.

CC : Oui, un homme a été vu sur les images de vidéosurveillance deux heures avant la disparition de Laetitia. C'est un témoin qui a donné cette information mais seulement 9 mois après la disparition. Il n'y a pas eu de portrait robot et ça n'avance pas.

FBP : Les policiers français et italiens n'ont aucune piste sérieuse ?

CC : Non, hélas. Au départ, tout le monde a cru à la noyade. La résidence d'où elle est sortie se trouve près d'une petite baie sans beaucoup de profondeur, ça a été fouillé, refouillé. On essaie d'avancer mais on ne sait toujours rien.

FBP : Votre femme Carmen souffre d'un cancer, c'est à cause du choc émotionnel ?

CC : Oui, les médecins n'ont pas de doute là-dessus.

FBP : Et vous , vous avez repris une activité pour vous changer les idées.

CC : Je distribue des prospectus de publicité pour essayer de penser à autre chose.

FBP : Et vous continuez à vous battre avec votre épouse et votre autre fille Christelle pour que Laeticia ne tombe pas dans l'oubli.

CC : Oui, on vient d'enregistrer une émission : "Dans les yeux d'Olivier", d'Olivier Delacroix. Ce sera diffusé sur France 2 en septembre prochain.