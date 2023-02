Le Cavaillonnais battait sa femme, mais aussi ses enfants de 10, 12 et 16 ans

Les faits se déroulent ce dimanche 12 février dans la soirée. Une femme d'une quarantaine d'années appelle la police, car son mari la bat. Arrivés sur place, les agents interpellent l'homme saoul et violent.

Il battait aussi les enfants

Ils enquêtent et découvrent que l'homme inflige des violences sexuelles à sa femme depuis 2003, l'année de leur mariage. Plus encore, les enfants de 10, 12 et 16 ans sont présents. Ils confient aux policiers qu'eux aussi subissent les coups de leur père.

Le Cavaillonnais a été placé en détention en l'attente de son jugement.