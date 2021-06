Le célèbre guitariste marseillais Philippe Troisi est décédé

La commuauté musicale de Marseille est en deuil, le guitariste Philippe Troisi est décédé à l''âge de 63 ans. Philippe Troisi a notamment joué dans le groupe Quartier Nord pendant 17 ans. Il avait aussi collaboré avec des grands noms de la musique comme Kool and the Gang et Donna Summer.

Tous les amoureux de musique le connaissaient et connaissaient son talent : le guitariste marseillais Philippe Troisi est décédé ce jeudi à l'âge de 63 ans. Un passionné, un mentor talentueux, Philippe Torisi découvre la guitare à 15 ans et obtient le 1er prix du conservatoire de Marseille dans la classe de Philippe Renault. En 1977, il donne son premier concert avec le groupe "Quartier Nord" et joue 17 ans avec ce groupe.

Des collaborations pour Patrick Fiori, Kool and the Gang et Donna Summer

Philippe Troisi a aussi collaboré de longues années avec Philippe Carrese et en tant que musicien de studio, pour Patrick Fiori, El Chato, Kool and the Gang et Donna Summer. En 2016, il sort un 1er album avec le groupe Massilia Blues Band et en 2020 il crée le duo Méditerranéen Project avec Antonio Valdes. Cette année il préparait le deuxième album du Massilia Blues Band.