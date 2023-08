Le centre aquatique Palmilud cambriolé la nuit dernière à Périgny

Les voleurs sont passés par un hublot pour cambrioler le centre aquatique Palmilud dans la nuit du 24 au 25 août à Périgny (Charente-Maritime). Une enquête de police est ouverte. Une petite somme d'argent issue de la caisse a été dérobée. Mais les recettes principales du centre aquatique sont stockées dans des coffres-forts auxquels ils n'ont pas pu s'attaquer. Les voleurs ont fouillé et retourné le bureau du directeur. L'entreprise de sécurité est arrivée en 18 minutes après le déclenchement de l'alarme. Les cambrioleurs étaient déjà partis.

ⓘ Publicité

Bassins extérieurs fermés au public

Divers objets et des feuilles de papier ont été jetés dans les bassins extérieurs. Le papier qui s'est dissout dans l'eau a obstrué les conduits d'évacuation et pollué les bassins. Ces derniers sont donc fermés depuis ce vendredi matin jusqu'à nouvel ordre, pour nettoyage et inspection. En revanche, les bassins intérieurs restent ouverts au public. La ville de Périgny a porté plainte.

Le centre aquatique Palmilud doit fermer ses portes le 3 septembre pour 10 mois de travaux en vue de sa rénovation.