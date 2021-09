Le centre commercial Cap Saran, près d'Orléans, évacué après un incendie dans le magasin Carrefour

Plusieurs centaines de clients et salariés du centre commercial Cap Saran, au nord d'Orléans, ont été évacués à 9h30 ce mardi. Un incendie a eu lieu dans la boulangerie du magasin Carrefour. Il a été rapidement éteint par les pompiers.

Les pompiers sont intervenus en nombre et ont rapidement éteint l'incendie. Il n'y a pas de blessés. Plusieurs centaines de clients et personnels des boutiques du centre commercial ont été évacués (précision : les boutiques du parc, en dehors de la partie comprenant le magasin Carrefour restent accessibles), et sont toujours dehors en milieu de matinée, le temps de l'intervention des pompiers qui doivent, notamment, évacuer les fumées.

En plus des pompiers, la police est sur place et explique que le centre commercial Cap Saran va rester fermé jusqu'à 12h30/13h environ. En fin de matinée, les personnels des magasins et les clients ne peuvent donc pas réintégrer le site.